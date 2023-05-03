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Россияне более 60 раз обстреляли Сумскую область: есть раненая

Фото: россияне обстреляли Сумскую область (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 3 мая, россияне более 60 раз обстреляли приграничные территории Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

В течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничных громад. Обстрелам подверглись населенные пункты Миропольской, Юнаковской, Зноб-Новгородской, Белопольской, Ворожбянской, Середино-Будской громад.

По территории Миропольской громады враг бил из минометов - 16 взрывов.

В результате обстрела Ворожбянской громады повреждено частное домовладение. Россияне осуществили артиллерийский обстрел, за сутки зафиксировано 5 взрывов.

По Юнаковской общине военные РФ тоже осуществили артиллерийский обстрел, было зафиксировано 7 взрывов.

В результате обстрела ранен гражданский человек, которому оказана первая медицинская помощь и направлен в медицинское учреждение.

Кроме артиллерии, для обстрела громады россияне использовали минометы - 6 взрывов.

С территории РФ враг атаковал территорию Середино-будской громады. Для обстрела россияне использовали артиллерийское оружие. За сутки в громаде зафиксирован 21 взрыв.

Зноб-Новгородскую и Белопольскую громады россияне обстреляли из минометов. За сутки враг сбросил по 4 мины на каждую громаду.

Всего за последние сутки на территории Сумской области было зафиксировано 67 взрывов.

Напомним, в ночь на 3 мая, российские кафиры нанесли авиаудара по поселку Свеса Сумской области, сбросив два УАБа на учебное заведение.

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