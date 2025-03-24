Россияне более 30 раз атаковали под Покровском: какая ситуация на фронте

На фронте с начала суток 24 марта произошло 87 боевых столкновений. Российские оккупанты наиболее активны на Покровском направлении, где совершили уже 31 атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Волчанск. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Светличное и Слатино.

На Купянском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших войск в районах Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 12 раз вблизи Ямполовки и в направлениях Степного, Новомихайловки, Нового, Заречного, Дроновки; до сих пор продолжаются семь боестолкновений.

На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции Сил обороны в районе Часового Яра и в направлении Дилиевки.

На Торецком направлении в целом за сегодня противник атаковал 10 раз в районе Торецка и неподалеку Дилиевки, Дачного, Крымского; сейчас идет один бой.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Успеновка, Новоандреевка, Андреевка и в направлении Покровска, Котляровки, Алексеевки.

Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 27 атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал вблизи населенного пункта Константинополь и в направлении Веселого.

На Гуляйпольском направлении враг дважды атаковал наши войска, пытаясь продвинуться вперед в направлении Свободного Поля. Также нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Новодаровка, Малиновка и Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг безуспешно пытался продвинуться в направлении Лобкового. Авиационному удару подвергся населенный пункт Каменское.

На Северском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 10 атак российских захватчиков, еще четыре боя продолжаются. Противник нанес пять авиационных ударов, сбросив при этом восемь КАБов, осуществил почти 190 обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.