Россияне полагаются на бронетехнику из хранилищ, но надолго ее не хватит, - ISW

В отчете сослались на информацию эксперта Украинского центра оборонных стратегий Виктора Кевлюка, который 13 ноября отметил, что российские войска продолжают производить и восстанавливать около 150-160 новых танков в месяц - примерно 1920 танков в год. Это примерно равно текущему коэффициенту замещения потерь российской техники.

По данным нидерландского проекта с открытым исходным кодом Oryx, российские войска потеряли около 3558 танков с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Кевлюк заявил, что около 30% всех российских танков, произведенных за год (около 567 из 1344 произведенных за год танков), являются недавно изготовленными танками, а остальные 70 процентов российские войска вывозят со складов. Эксперт также отметил, что согласно последним оценкам британской разведки, если Россия будет продолжать вывозить танки и боевые бронированные машины со складов аналогичными темпами, то исчерпает собственные запасы к осени 2025 года.

Британский Международный институт стратегических исследований (IISS) в феврале 2024 года оценил, что российские войска, вероятно, смогут выдержать около 3 тысячи ежегодных потерь техники в течение как минимум следующих двух-трех лет, реактивируя машины с хранения.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец ранее оценивал, что российская оборонно-промышленная база может производить около 250-300 новых танков и ремонтировать еще 250-300 танков в год.