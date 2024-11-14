Россияне полагаются на бронетехнику из хранилищ, но надолго ее не хватит, - ISW

Российские войска в значительной степени полагаются на извлеченные из хранилищ отремонтированные танки и бронемашины, чтобы заменить потери техники. Однако, вероятно, россияне не смогут выдержать эти потери в долгосрочной перспективе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
В отчете сослались на информацию эксперта Украинского центра оборонных стратегий Виктора Кевлюка, который 13 ноября отметил, что российские войска продолжают производить и восстанавливать около 150-160 новых танков в месяц - примерно 1920 танков в год. Это примерно равно текущему коэффициенту замещения потерь российской техники.
По данным нидерландского проекта с открытым исходным кодом Oryx, российские войска потеряли около 3558 танков с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
Кевлюк заявил, что около 30% всех российских танков, произведенных за год (около 567 из 1344 произведенных за год танков), являются недавно изготовленными танками, а остальные 70 процентов российские войска вывозят со складов. Эксперт также отметил, что согласно последним оценкам британской разведки, если Россия будет продолжать вывозить танки и боевые бронированные машины со складов аналогичными темпами, то исчерпает собственные запасы к осени 2025 года.
Британский Международный институт стратегических исследований (IISS) в феврале 2024 года оценил, что российские войска, вероятно, смогут выдержать около 3 тысячи ежегодных потерь техники в течение как минимум следующих двух-трех лет, реактивируя машины с хранения.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец ранее оценивал, что российская оборонно-промышленная база может производить около 250-300 новых танков и ремонтировать еще 250-300 танков в год.
Ситуация на фронте российско-украинской войны остается напряженной.
Один из украинских военных отметил, что армия РФ накопила бронетехнику и начала активно применять ее при штурмах позиций ВСУ.
Из-за высоких потерь, россияне перебрасывают в Курскую область дивизию, чтобы восстановить потери.
За почти три месяца боевых действий в Курской области, военные агрессора потеряли около 20 тысяч военных и более 1100 единиц техники.
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