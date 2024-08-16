Россияне показали видео с якобы головой военного ВСУ. Омбудсмен обратился к ООН и МККК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Что предшествовало

Сегодня, 16 августа, в социальных сетях россияне начали распространять видео с отрезанным главой украинского военного.

Указывается, что видео сняли бойцы подразделения 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ, находящегося в Курской области.

По данным проекта DeepState, видео вероятно было снято на КПП "Колотыловка", в Белгородской области. Там, ориентировочно 12 августа, вероятно, была неудачная попытка Сил Обороны прорвать врага.

По этическим соображениям РБК-Украина не публикует видео россиян.

Реакция Лубинца

По словам Лубинца, он уже обратился в ООН и МККК по поводу очередного акта нарушения международного гуманитарного права российской стороной.

"Замечу, что такие видео враг использует, чтобы запугать и деморализовать украинцев. Однако это только утверждает нас в стремлении привлечь каждого, кто совершает такие бесчеловечные зверства, к неизбежной ответственности", - написал омбудсмен.

Жестокое обращение россиян с пленными украинцами

Это уже не первый случай жестокого обращения российских военных с пленными украинцам.

В июне ГУР идентифицировало россиян, расстрелявших четырех пленных у Роботиного.

Всего с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации украинские правоохранители зафиксировали более 60 случаев казней украинских военных российскими оккупантами.

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