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Россияне начали массово подавать документы на оформление гражданства Молдовы

Иллюстративное фото: россияне начали массово подавать документы на оформление гражданства Молдовы (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Молдове заявили, что их государственные органы не справляются с резким увеличением количества заявлений о предоставлении гражданства россиянам. На сегодня 70% заявителей являются гражданами РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Геополитическая ситуация в регионе, созданная войной России против Украины, привела к увеличению количества лиц, желающих получить молдавское гражданство", – заявляют в Молдове.

В частности, известно, что 70% заявителей являются гражданами РФ и 20% - Украины. Однако данные о конкретных цифрах по количеству лиц, желающих получить гражданство Молдовы.

"В связи с резким увеличением количества запросов на получение молдавского гражданства агентство просит правительство продлить срок рассмотрения заявлений до шести месяцев вместо нынешних 20 дней", - заявили в Генеральном инспекторате по вопросам миграции.

Ситуация в Молдове

Ранее пророссийская партия "Шор" в Молдове организовывала протесты с целью свергнуть действующее правительство и потребовала импичмента президента Майи Санду. В июне 2023 года Конституционный суд Молдавии запретил деятельность Шор.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия подкупает прошедших в ноябре избирателей на местных выборах.

Кроме того, Кишинев пытается сражаться с российской пропагандой. В октябре 2023 года в Молдове заблокирован доступ к 22 пропагандистским телеканалам РФ.

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