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Россияне планируют оснащать крылатые ракеты кассетными боеприпасами, - ЦНС

Фото: россияне планируют оснащать крылатые ракеты кассетными боеприпасами (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы планируют оснащать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами для ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщается, ЦНС получил доказательства намерений оккупантов оборудовать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами.

"Неравнодушные предоставили ЦНС документы Дубненского машиностроительного завода, на котором оккупанты производят ракеты для дальнейших обстрелов гражданской инфраструктуры Украины", - рассказали в центре.

Из документов стало известно, что Минобороны РФ в октябре 2023 года поставило задачу инженерам модернизировать крылатые ракеты кассетным блоком.

скриншот из документа (sprotyv.mod.gov.ua)

"Пока не зафиксированы случаи применения россиянами соответствующих ракет. Однако призываем украинцев оперативно реагировать на тревогу, ведь враг пренебрегает международным правом и готов применить более смертоносное оружие против гражданского населения", - отметили в ЦНС.

Массированная атака РФ по Украине 

Напомним, российские оккупанты 2 января пытались атаковать Украину ракетами и дронами-камикадзе "Шахед".

Главной целью ракетного удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество крылатых ракет, а также 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Силы противовоздушной обороны смогли сбить 72 российских ракеты. В результате падения обломков в Киеве есть пострадавшие.

Более детально о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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