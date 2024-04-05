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Россияне с юга запустили "Шахеды": в каких областях объявили тревогу

Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня вечером, 5 апреля, запустили по территории Украины ударные беспилотники. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным Воздушных сил ВСУ, угроза ударов дронов-камикадзе наблюдается в Днепропетровской и Запорожской областях.

Отмечается, что ударные беспилотники летят со стороны Запорожья в направлении Днепропетровской области.

Атака россиян в ночь с 4 на 5 апреля

Напомним, прошлой ночью войска РФ били по Украине несколькими видами ракет и "Шахедами". Отмечается, что противник атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 13 ударными БпЛА типа Shahed-131/ 136 из района мыса Чауда. Силы ПВО сбили все дроны.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе дронов-камикадзе для южных регионов – Запорожской и Днепропетровской областей. Спустя некоторое время после отбоя тревог, об угрозе "Шахедов" предупредили жителей Одесской области, после чего в Одессе были слышны взрывы.

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