Россияне с юга запустили "Шахеды": в каких областях объявили тревогу

Атака россиян в ночь с 4 на 5 апреля

Напомним, прошлой ночью войска РФ били по Украине несколькими видами ракет и "Шахедами". Отмечается, что противник атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 13 ударными БпЛА типа Shahed-131/ 136 из района мыса Чауда. Силы ПВО сбили все дроны.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе дронов-камикадзе для южных регионов – Запорожской и Днепропетровской областей. Спустя некоторое время после отбоя тревог, об угрозе "Шахедов" предупредили жителей Одесской области, после чего в Одессе были слышны взрывы.

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