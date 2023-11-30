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Россияне пошли на штурм у Авдеевки: Нацгвардия ударила по ним из миномета, много убитых

Авдеевка, Четверг 30 ноября 2023 10:23
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Россияне пошли на штурм у Авдеевки: Нацгвардия ударила по ним из миномета, много убитых Фото: Нацгвардия ударила по россиянам из миномета во время попытки штурма в районе Авдеевки (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска предприняли очередную попытку штурма позиций украинских сил в районе Авдеевки Донецкой области. Бойцы Нацгвардии отбили ее, убив с миномета 18 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

"На Авдеевском направлении нацгвардейцы через несколько минут уничтожили вражескую штурмовую группу", - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, с помощью тепловизионного дрона ночью аэроразведчики заметили врагов, которые продвигались к позициям украинских сил.

"Координаты были сразу переданы бойцам львовского подразделения Нацгвардии", отметили в НГУ.

Потери врага

На видео четко видны оккупанты, которые перестали двигаться после первого попадания минометного расчета. Тех, кто пытался скрыться, обезвредили вторым попаданием.

"Минус 18 штурмовиков врага в копилку нашей победы", - констатируют в Нацгвардии.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро 30 ноября, украинские военные отразили 24 атаки противника на Лиманском направлении, продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 2 состава боеприпасов противника.

В частности, на Авдеевском направлении россияне активизировали штурмы, а также после определенного "затишья" из-за непогоды, значительно усилили артиллерийские обстрелы и удары с применением авиации.

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Авдеевка
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