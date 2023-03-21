Россияне подняли Су-35 в ответ на пролет бомбардировщиков США в сторону границы
В понедельник, 20 марта, Минобороны РФ приказало поднять в воздух Су-35 в ответ на пролет двух стратегических бомбардировщиков США над Балтийским морем в сторону российской границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По информации издания, МО России заметило на радарах две воздушные цели, летевшие в сторону границы РФ. Потом выяснилось, что это были американские бомбардировщики B52H.
"Истребитель Су-35 поднялся в воздух для предотвращения пересечения границы. После ухода иностранных самолетов он вернулся обратно на аэродром своей базы", - отмечает издание.
Напомним, российские истребители Су-27 сбили американский дрон MQ-9 Reaper , ведущий разведку в международном воздушном пространстве над Черным морем.
Позже российский Су-27 пытался сбить украинский дрон Bayraktar над Черным морем вблизи временно оккупированного Крыма.
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