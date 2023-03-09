Россияне во время атаки повредили три теплоэлектростанции ДТЭК

"Сегодня, 9 марта, в результате обстрелов пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

"В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий", - указано в сообщении.

В компании напоминают, что с сентября прошлого года ТЭС ДТЭК были атакованы уже 29 раз, из-за этого 3 энергетика погибли, 28 были ранены.

Напомним, что сегодня ночью Украина подверглась очередной массированной ракетной атаке. Зафиксированы обстрелы врагом энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

Добавим, что в результате массированного удара оккупантов Запорожская АЭС полностью обесточена.

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