RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне проверяют готовность украинской ПВО, - Гуменюк

Фото: российские оккупанты проверяют готовность украинской ПВО (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Россияне отслеживают ситуацию с акватории Черного моря и время от времени совершают точечные ракетные удары, используя управляемые Х-59 и противорадиолкационные Х-31П. Они проверяют готовность систем нашей противовоздушной обороны для соответствующей разведки.

Об этом сказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам Гуменюк, сейчас не наблюдается повышенная активность даже тактической авиации врага, хотя иногда они совершают вылеты и предпочитают держать акватории Азовского и Черного морей.

В частности, тактичность вражеской авиации относительно направления управляемых авиабомб, которые они осуществляли ранее на Херсонском направлении и вдоль фронта, россияне сейчас прекратили.

"Мы уже неделю не фиксируем подобных случаев. Крайний раз по Херсонскому району была запущена управляемая авиабомба, фактически одновременно с очередным ущербом Су на восточном направлении", - рассказала спикер.

Кроме того, Гуменюк добавила, что враг не перестает пытаться штурмовать Левобережье Херсонской области. Она отметила, что только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 74 окупантов, 50 из которых - в районе села Крынки.

Напомним, отсутствие помощи задержит возвращение ВСУ инициативы по всей линии фронта . Так, в ISW сообщили, что дальнейшее задержание предоставления западной помощи в сфере безопасности может повлечь за собой отсрочку украинских усилий по возобновлению инициативы на всем театре боевых действий. Вредить может запланированная Россией новая наступательная операция весной-летом этого года. Нехватка материальных ресурсов вынуждает украинские войска перераспределять их, а неопределенность будущей помощи ограничивает украинское оперативное планирование.

В ISW упомянули, что Зеленский недавно заявил о намерениях ВСУ провести в 2024 году контрнаступление, но в то же время подчеркнул, что первоочередной задачей для Украины остается оборона ее территории.

Также Зеленский отметил, что Россия готовит новую наступательную операцию, которая, по его словам, начнется в конце мая или летом 2024: это, вероятно, еще больше отсрочит возможности для Украины подготовиться и начать контрнаступательные операции.

Хорошо обеспеченные украинские войска доказали, что способны предотвратить даже незначительные успехи России во время широкомасштабных наступательных операций и способны нанести значительные потери атакующим российским силам, добавили в ISW.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияРосавиацияВооруженные силы УкраиныВойна России против УкраиныАтака дронов