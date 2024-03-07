Россияне проверяют готовность украинской ПВО, - Гуменюк

Россияне отслеживают ситуацию с акватории Черного моря и время от времени совершают точечные ракетные удары, используя управляемые Х-59 и противорадиолкационные Х-31П. Они проверяют готовность систем нашей противовоздушной обороны для соответствующей разведки.
Об этом сказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
По словам Гуменюк, сейчас не наблюдается повышенная активность даже тактической авиации врага, хотя иногда они совершают вылеты и предпочитают держать акватории Азовского и Черного морей.
В частности, тактичность вражеской авиации относительно направления управляемых авиабомб, которые они осуществляли ранее на Херсонском направлении и вдоль фронта, россияне сейчас прекратили.
"Мы уже неделю не фиксируем подобных случаев. Крайний раз по Херсонскому району была запущена управляемая авиабомба, фактически одновременно с очередным ущербом Су на восточном направлении", - рассказала спикер.
Кроме того, Гуменюк добавила, что враг не перестает пытаться штурмовать Левобережье Херсонской области. Она отметила, что только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 74 окупантов, 50 из которых - в районе села Крынки.
Напомним, отсутствие помощи задержит возвращение ВСУ инициативы по всей линии фронта . Так, в ISW сообщили, что дальнейшее задержание предоставления западной помощи в сфере безопасности может повлечь за собой отсрочку украинских усилий по возобновлению инициативы на всем театре боевых действий. Вредить может запланированная Россией новая наступательная операция весной-летом этого года. Нехватка материальных ресурсов вынуждает украинские войска перераспределять их, а неопределенность будущей помощи ограничивает украинское оперативное планирование.
В ISW упомянули, что Зеленский недавно заявил о намерениях ВСУ провести в 2024 году контрнаступление, но в то же время подчеркнул, что первоочередной задачей для Украины остается оборона ее территории.
Также Зеленский отметил, что Россия готовит новую наступательную операцию, которая, по его словам, начнется в конце мая или летом 2024: это, вероятно, еще больше отсрочит возможности для Украины подготовиться и начать контрнаступательные операции.
Хорошо обеспеченные украинские войска доказали, что способны предотвратить даже незначительные успехи России во время широкомасштабных наступательных операций и способны нанести значительные потери атакующим российским силам, добавили в ISW.
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