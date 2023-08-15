ua en ru
Вт, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне перебрасывают подкрепление под Урожайное: карты боев ISW

Новина українською →
Вторник 15 августа 2023 03:22
Россияне перебрасывают подкрепление под Урожайное: карты боев ISW Фото: украинские военные (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

ВСУ, вероятно, контролируют северную часть Урожайного в Донецкой области, а россияне перебрасывают под поселок подкрепления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Иннаститут изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские войска вели наступательные действия вблизи Купянска и наступали 14 августа. Геолокационные кадры, опубликованные 13 августа, показывают, что российские войска наступали вблизи Орлянки (22 км восточнее Купянска) и Николаевки (24 км восточнее Купянска).

Спикер Западной группировки войск РФ Сергей Зибинский заявил, что подразделения 6-й общевойсковой армии РФ (Западный военный округ) взяли под контроль многочисленные украинские позиции и наблюдательные пункты вблизи Ольшаны (15 км северо-восточнее Купянска).

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска захватили позиции и заняли рубеж от Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска) до Петропавловки (7 км восточнее Купянска), где продолжаются позиционные бои. Один из них утверждал, что сейчас российские войска находятся примерно в 7 км от Купянска.

Бывший заместитель министра внутренних дел так называемой "ЛНР" Виталий Киселев также утверждал, что российские войска находятся непосредственно в окрестностях Купянска, но ИСВ не нашло визуального подтверждения этих утверждений. Киселев утверждал, что российские войска вряд ли захватят Купянск в ближайшее время из-за состава украинских войск и оборонительных приготовлений в городе.

Российские источники утверждали, что русские войска вели наступательные действия вблизи Петропавловки, Синьковки и Кисловки (20 км юго-восточнее Купянска). Российское МО заявило, что украинские силы совершили неудачные атаки вблизи Первомайского (21 км восточнее Купянска) и Маньковки (около 15 км восточнее Купянска).

Российский военный блогер заявил, что российские войска накапливают подкрепления и вводят в бой новые подразделения на купянском направлении, а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска увеличивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль международной границы между Харьковской и Белгородской областями, возможно , чтобы сорвать дальнейшие проукраинские рейды через границу

Российские источники утверждали, что 14 августа украинские войска вели неудачные наступательные операции под Купянском. МО России и Зибинский утверждали, что украинские войска безуспешно атаковали вблизи Синьковки и леса Уса (вероятно, между Синьковкой и Лиманом Первым).

Российские войска вели наступательные операции на линии Сватово-Кременной, но не продвинулись 14 августа. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия к юго-востоку от Андреевки (15 км к западу от Сватового), а глава Луганской областной военной администрации Украины Артем Лысогор сообщал, что российские войска безуспешно пытались продвинуться к Андреевке.

Россияне перебрасывают подкрепление под Урожайное: карты боев ISW

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска безуспешно пытаются вытеснить украинские войска из района Серебрянского леса (10 км юго-западнее Кременной). Российский военный блоггер утверждал, что российские войска продолжают наступление в районе Кармазиновки (13 км юго-западнее Сватового) и Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового).

Другой российский военный блоггер утверждал, что российские силы неудачно атаковали вблизи Мясожаровки (15 км к западу от Сватового) и что это новое российское направление атаки. Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска не смогли прорвать украинскую оборону у Белогоровки (12 км к югу от Кременной) и Спорного (25 км к югу от Кременной).

Российские источники утверждали, что украинские силы вели наступательные действия вдоль линии Сватово-Кременной, но не продвинулись 14 августа. Российские источники, включая Минобороны России, утверждали, что украинские силы проводили неудачные атаки вблизи Новоселовского, Белогоровки и Дибровы (7 км юго-западнее Кременной). Российские военные блоггеры утверждали, что украинские контратаки вблизи Торского (15 км к западу от Кременной) и Тернов (17 км к западу от Кременной) замедлили активность России в этом районе.

Бои на Донбассе

Украинские войска продолжали наступление на бахмутском направлении и 14 августа незначительно продвинулись вперед. На геолокационных записях, опубликованных 13 августа, видно, что украинские войска совершили незначительное продвижение к югу от Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута), атакуя позиции россиян.

Некоторые российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы продвинулись в южной Клищиевке, а другие утверждали, что российские силы отразили атаки. Российский военный блоггер утверждал, что 13 августа украинские войска также совершили неудачную атаку вблизи Ивановского (6 км к западу от Бахмута).

Российские силы продолжали наступательные операции вблизи Бахмута и, как сообщается, продвинулись 14 августа. Российские военные логеры утверждали, что российские силы отразили утраченные позиции в Клищиевке во время контратаки, а некоторые утверждали, что российские войска отбили все поселения. Однако ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений.

Россияне перебрасывают подкрепление под Урожайное: карты боев ISW

Россияне перебрасывают подкрепление под Урожайное: карты боев ISW

Украинские официальные лица сообщили, что российские силы предпринимали неудачные попытки отразить утраченные позиции вблизи Клищиевки, к западу от Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута) и близ Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута).

14 августа русские и украинские войска продолжали вести позиционные бои на рубеже Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Марьинки (на юго-западной окраине Донецка) и Красногоровки (прямо к западу от Донецка). Российский военный блоггер охарактеризовал бои на авдеевском и марьинском направлениях как позиционные и русские, и украинские силы сосредоточены на других участках фронта.

"Южная ось"

Украинские войска 14 августа продолжали наступательные действия в районе границы Донецко-Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вперед. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска достигли неопределенных успехов к югу и юго-востоку от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) и на Урожайном направлении (9 км к югу от Великой Новоселки).

Россияне перебрасывают подкрепление под Урожайное: карты боев ISW

Маляр также сообщила, что украинские войска продолжают наступательные действия в Бердянском направлении (район границы Донецко-Запорожской области). Батальон "Восток", обороняющийся возле Урожайного, утверждал, что перебрасывает личный состав в тыл и второй-третий уровень обороны, предполагая, что украинские силы могли продвинуться вблизи Урожайного.

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска отразили украинские попытки продвинуться в Урожайном. Несколько военкоров продолжали утверждать, что украинские войска контролируют северную часть Урожайного, тогда как российские силы продолжают оккупировать южную часть населенного пункта, а остальная территория в населенном пункте и вблизи него остается спорной.

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки в районе границы Донецко-Запорожской области 14 августа, но не совершили ни одного подтвержденного или заявленного продвижения. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции к западу от Старомайорского.

Россияне перебрасывают подкрепление под Урожайное: карты боев ISW

Несколько русских военных блоггеров утверждали, что русские войска отступили из Урожайного и что подразделения 40-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот) прикрывали их уход. ISW не наблюдала визуального подтверждения того, что российские войска полностью вышли из Урожайного и российские силы, вероятно, сохраняют некоторые позиции на юге населенного пункта.

Российский военный блогер утверждал, что под Старомайрским и Урожайным действуют подразделения добровольческого батальона "Сокол" 108-го десантно-штурмового (ВДВ) полка и разведывательной роты 247-го полка ВДВ (оба - 7-я гвизийская горная)

Украинские войска 14 августа вели наступательные операции на западе Запорожской области, но не производили подтвержденных и заявленных наступлений. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском направлении (мероприятие Запорожской области).

Россияне перебрасывают подкрепление под Урожайное: карты боев ISW

Российское МО и другие российские источники утверждали, что российские силы отразили небольшие украинские атаки вблизи Роботиного (13 км к югу от Орехова). Российский военный блоггер утверждал, что части 56-го полка ВДВ (7-я гвардейская горная дивизия ВДВ) отразили украинские атаки на Ореховском направлении.

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки в западной Запорожской области 14 августа и недавно заявили о наступлении. 13 августа российские военные блоггеры заявили, что на Ореховском направлении продвигались части 42-й мотострелковой дивизии (58-я общевойсковая армия Южного военного округа) и части 108-го полка ВДВ (7-я гвардейская горная дивизия ВДВ). Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции к востоку от Роботиного.

Российские источники продолжают утверждать, что украинские силы удерживают ограниченные позиции на левом (восточном) берегу Днепра в Херсонской области. Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы продолжают переправляться на восточный берег Днепра на небольших лодках у Антоновского моста и Казачьих Лагерей. Российские источники расширили кадры пролета российского бомбардировщика Су-24 над Херсонской областью и предположили, что он наносил удары по украинским позициям у Антоновского моста или Казачьих Лагерей.

Россияне перебрасывают подкрепление под Урожайное: карты боев ISW

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Донецкая область Запорожская область
NEWS
Готовы к бойкоту. Украина сформировала коалицию против участия РФ в Олимпиаде, - Шмыгаль
Готовы к бойкоту. Украина сформировала коалицию против участия РФ в Олимпиаде, - Шмыгаль
DAILY
Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"