Россияне перебрасывают подкрепление под Урожайное: карты боев ISW

ВСУ, вероятно, контролируют северную часть Урожайного в Донецкой области, а россияне перебрасывают под поселок подкрепления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Иннаститут изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские войска вели наступательные действия вблизи Купянска и наступали 14 августа. Геолокационные кадры, опубликованные 13 августа, показывают, что российские войска наступали вблизи Орлянки (22 км восточнее Купянска) и Николаевки (24 км восточнее Купянска).

Спикер Западной группировки войск РФ Сергей Зибинский заявил, что подразделения 6-й общевойсковой армии РФ (Западный военный округ) взяли под контроль многочисленные украинские позиции и наблюдательные пункты вблизи Ольшаны (15 км северо-восточнее Купянска).

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска захватили позиции и заняли рубеж от Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска) до Петропавловки (7 км восточнее Купянска), где продолжаются позиционные бои. Один из них утверждал, что сейчас российские войска находятся примерно в 7 км от Купянска.

Бывший заместитель министра внутренних дел так называемой "ЛНР" Виталий Киселев также утверждал, что российские войска находятся непосредственно в окрестностях Купянска, но ИСВ не нашло визуального подтверждения этих утверждений. Киселев утверждал, что российские войска вряд ли захватят Купянск в ближайшее время из-за состава украинских войск и оборонительных приготовлений в городе.

Российские источники утверждали, что русские войска вели наступательные действия вблизи Петропавловки, Синьковки и Кисловки (20 км юго-восточнее Купянска). Российское МО заявило, что украинские силы совершили неудачные атаки вблизи Первомайского (21 км восточнее Купянска) и Маньковки (около 15 км восточнее Купянска).

Российский военный блогер заявил, что российские войска накапливают подкрепления и вводят в бой новые подразделения на купянском направлении, а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска увеличивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль международной границы между Харьковской и Белгородской областями, возможно , чтобы сорвать дальнейшие проукраинские рейды через границу

Российские источники утверждали, что 14 августа украинские войска вели неудачные наступательные операции под Купянском. МО России и Зибинский утверждали, что украинские войска безуспешно атаковали вблизи Синьковки и леса Уса (вероятно, между Синьковкой и Лиманом Первым).

Российские войска вели наступательные операции на линии Сватово-Кременной, но не продвинулись 14 августа. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия к юго-востоку от Андреевки (15 км к западу от Сватового), а глава Луганской областной военной администрации Украины Артем Лысогор сообщал, что российские войска безуспешно пытались продвинуться к Андреевке.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска безуспешно пытаются вытеснить украинские войска из района Серебрянского леса (10 км юго-западнее Кременной). Российский военный блоггер утверждал, что российские войска продолжают наступление в районе Кармазиновки (13 км юго-западнее Сватового) и Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового).

Другой российский военный блоггер утверждал, что российские силы неудачно атаковали вблизи Мясожаровки (15 км к западу от Сватового) и что это новое российское направление атаки. Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска не смогли прорвать украинскую оборону у Белогоровки (12 км к югу от Кременной) и Спорного (25 км к югу от Кременной).

Российские источники утверждали, что украинские силы вели наступательные действия вдоль линии Сватово-Кременной, но не продвинулись 14 августа. Российские источники, включая Минобороны России, утверждали, что украинские силы проводили неудачные атаки вблизи Новоселовского, Белогоровки и Дибровы (7 км юго-западнее Кременной). Российские военные блоггеры утверждали, что украинские контратаки вблизи Торского (15 км к западу от Кременной) и Тернов (17 км к западу от Кременной) замедлили активность России в этом районе.

Бои на Донбассе

Украинские войска продолжали наступление на бахмутском направлении и 14 августа незначительно продвинулись вперед. На геолокационных записях, опубликованных 13 августа, видно, что украинские войска совершили незначительное продвижение к югу от Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута), атакуя позиции россиян.

Некоторые российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы продвинулись в южной Клищиевке, а другие утверждали, что российские силы отразили атаки. Российский военный блоггер утверждал, что 13 августа украинские войска также совершили неудачную атаку вблизи Ивановского (6 км к западу от Бахмута).

Российские силы продолжали наступательные операции вблизи Бахмута и, как сообщается, продвинулись 14 августа. Российские военные логеры утверждали, что российские силы отразили утраченные позиции в Клищиевке во время контратаки, а некоторые утверждали, что российские войска отбили все поселения. Однако ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений.

Украинские официальные лица сообщили, что российские силы предпринимали неудачные попытки отразить утраченные позиции вблизи Клищиевки, к западу от Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута) и близ Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута).

14 августа русские и украинские войска продолжали вести позиционные бои на рубеже Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Марьинки (на юго-западной окраине Донецка) и Красногоровки (прямо к западу от Донецка). Российский военный блоггер охарактеризовал бои на авдеевском и марьинском направлениях как позиционные и русские, и украинские силы сосредоточены на других участках фронта.

"Южная ось"

Украинские войска 14 августа продолжали наступательные действия в районе границы Донецко-Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вперед. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска достигли неопределенных успехов к югу и юго-востоку от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) и на Урожайном направлении (9 км к югу от Великой Новоселки).

Маляр также сообщила, что украинские войска продолжают наступательные действия в Бердянском направлении (район границы Донецко-Запорожской области). Батальон "Восток", обороняющийся возле Урожайного, утверждал, что перебрасывает личный состав в тыл и второй-третий уровень обороны, предполагая, что украинские силы могли продвинуться вблизи Урожайного.

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска отразили украинские попытки продвинуться в Урожайном. Несколько военкоров продолжали утверждать, что украинские войска контролируют северную часть Урожайного, тогда как российские силы продолжают оккупировать южную часть населенного пункта, а остальная территория в населенном пункте и вблизи него остается спорной.

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки в районе границы Донецко-Запорожской области 14 августа, но не совершили ни одного подтвержденного или заявленного продвижения. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции к западу от Старомайорского.

Несколько русских военных блоггеров утверждали, что русские войска отступили из Урожайного и что подразделения 40-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот) прикрывали их уход. ISW не наблюдала визуального подтверждения того, что российские войска полностью вышли из Урожайного и российские силы, вероятно, сохраняют некоторые позиции на юге населенного пункта.

Российский военный блогер утверждал, что под Старомайрским и Урожайным действуют подразделения добровольческого батальона "Сокол" 108-го десантно-штурмового (ВДВ) полка и разведывательной роты 247-го полка ВДВ (оба - 7-я гвизийская горная)

Украинские войска 14 августа вели наступательные операции на западе Запорожской области, но не производили подтвержденных и заявленных наступлений. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском направлении (мероприятие Запорожской области).

Российское МО и другие российские источники утверждали, что российские силы отразили небольшие украинские атаки вблизи Роботиного (13 км к югу от Орехова). Российский военный блоггер утверждал, что части 56-го полка ВДВ (7-я гвардейская горная дивизия ВДВ) отразили украинские атаки на Ореховском направлении.

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки в западной Запорожской области 14 августа и недавно заявили о наступлении. 13 августа российские военные блоггеры заявили, что на Ореховском направлении продвигались части 42-й мотострелковой дивизии (58-я общевойсковая армия Южного военного округа) и части 108-го полка ВДВ (7-я гвардейская горная дивизия ВДВ). Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции к востоку от Роботиного.

Российские источники продолжают утверждать, что украинские силы удерживают ограниченные позиции на левом (восточном) берегу Днепра в Херсонской области. Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы продолжают переправляться на восточный берег Днепра на небольших лодках у Антоновского моста и Казачьих Лагерей. Российские источники расширили кадры пролета российского бомбардировщика Су-24 над Херсонской областью и предположили, что он наносил удары по украинским позициям у Антоновского моста или Казачьих Лагерей.

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