Россияне на оккупированных территориях начали грабить музеи украинских школ, - ЦНС

По данным ЦНС, россиянам проверка представляется как "общественный мониторинг школьных музеев". Ее якобы исполняют активисты путинской партии "Единая Россия" вместе с "неравнодушными школьниками".

Однако на самом деле проверку осуществляют коллаборанты по оккупационным администрациям под наблюдением сотрудника ФСБ. Их главной задачей является изъятие украинской символики, литературы, если таковая до сих пор осталась, и создавать новый музей.

Новые музеи создают, например, в честь уроженца края, который воевал во Второй Мировой, или служил в НКВД или был идейным коммунистическим деятелем.

"По сути оккупанты унифицированы все школьные музеи юга ТОТ, чтобы те ничем не отличались от условного музея школы где-то в Барнауле. Таким образом это элемент как пропаганды среди детей, так и еще один метод уничтожения украинской идентичности в регионе", - заявили в ЦНС .

Украинцы в оккупации

Мирные жители, оставшиеся в оккупированных населенных пунктах, в большинстве своем не поддерживают российских захватчиков, сопротивляются им и активно поддерживают украинскую сторону.

В частности, активное население помогает украинским военным с нанесением ударов по скоплениям российских военных, их технике и складам боеприпасов.

Однако есть и те, кто перешел на сторону оккупантов. Они могут сообщать россиянам о перемещении украинских войск и техники, корректировать ракетные удары или сдавать адреса украинских партизан.

Зеленский отмечал, что все, кто помогает россиянам уничтожать жизнь, заслуживает максимального наказания и должен отвечать перед всем международным сообществом.

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