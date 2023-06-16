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Россияне обстреляли жилые массивы Херсона: пострадали шесть человек, есть разрушения

Фото: Обстрел Херсона (www.facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 16 июня, обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки пострадали шесть человек, также было повреждено здание медицинского учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Около 13:00 российские военные массивно обстреляли жилые массивы города Херсона. Известно о по меньшей мере шести травмированных горожанах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные о пострадавших еще уточняются. Также повреждены многоэтажка, админздание медицинского и учебного заведений, автотранспорт, линии электропередач.

В прокуратуре отметили, что обстрелы продолжаются. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ситуация в Херсонской области

После подрыва россиянами Каховской ГЭС часть Херсонской области была затоплена. Пострадал правый и оккупированный левый берег региона.

При этом россияне обстреливают пострадавшие населенные пункты. В частности, оккупанты вчера обстреляли Берислав. В результате атаки погиб 55-летний местный мужчина.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российская армия вернулась на прежние позиции, которые были подтоплены из-за подрыва Каховской ГЭС. Поэтому интенсивность обстрелов Херсонской области снова возросла.

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