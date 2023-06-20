ua ru
Вт, 20 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли Волчанск в Харьковской области: есть пострадавшая

Новина українською →
Волчанск, Вторник 20 июня 2023 16:35
Россияне обстреляли Волчанск в Харьковской области: есть пострадавшая Фото: Автомобиль медиков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные сегодня, 20 июня, обстреляли город Волчанск в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадала местная жительница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"Сегодня утром враг в очередной раз нанес удар по городу Волчанск. Получила ранения 58-летняя местная жительница", - говорится в сообщении.

Отмечается, что она была госпитализирована в больницу. В результате вчерашних обстрелов Волчанска со стороны российских военных произошло возгорание дома площадью 300 квадратных метров. Повреждены и другие частные домовладения.

По фактам нарушения законов и обычаев войны начаты досудебные расследования.

Ситуация в Харьковской области

Российские войска после деоккупации части региона регулярно обстреливают Купянский район и город Волчанск.

Полиция и прокуратура сообщают о разрушениях гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения. Власти области призывают людей к эвакуации в более безопасные части Харьковской области.

Напомним, что недавно российские военные в очередной раз обстреляли территорию Харьковской области. На этот раз в результате вражеской минометной атаки был ранен местный житель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине харков
NEWS
Есть ли риск применения Россией ядерного оружия: что говорят в ГУР
Есть ли риск применения Россией ядерного оружия: что говорят в ГУР
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом