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Россияне обстреляли Волчанск: есть погибшие и раненые (фото)

Фото: Россияне обстреляли Волчанск: есть погибшие и раненые (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задокументировали факт артиллерийских обстрелов деоккупированного Волчанска со стороны России. В результате удара оккупанты погибли и ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Харьковской области.

"Оккупанты произвели артиллерийский обстрел деоккупированного города Волчанск, расположенного рядом с границей РФ", - говорится в сообщении.

По информации полицейских, снаряды попали в квартиру многоэтажки в центре города. Также был поврежден частный дом.

В результате обстрелов погибли и ранены, поэтому полицейские открыли производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что ранее оккупанты обстреляли Волчанск и убили бывшего российского военного.

Также, оккупанты обстреляли гражданскую колонну автомобилей в Запорожье. Погибли 25 человек.

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