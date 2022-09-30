Россияне обстреляли Волчанск: есть погибшие и раненые (фото)

Правоохранители задокументировали факт артиллерийских обстрелов деоккупированного Волчанска со стороны России. В результате удара оккупанты погибли и ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Харьковской области.
"Оккупанты произвели артиллерийский обстрел деоккупированного города Волчанск, расположенного рядом с границей РФ", - говорится в сообщении.
По информации полицейских, снаряды попали в квартиру многоэтажки в центре города. Также был поврежден частный дом.
В результате обстрелов погибли и ранены, поэтому полицейские открыли производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что ранее оккупанты обстреляли Волчанск и убили бывшего российского военного.
Также, оккупанты обстреляли гражданскую колонну автомобилей в Запорожье. Погибли 25 человек.
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