Россияне обстреляли три общины в Сумской области, есть пострадавший

Так, оккупанты обстреливали:

Середино-Будскую общину, в результате чего получили повреждения недействующее зернохранилище и частный дом;

Белопольскую общину из автоматического гранатомета (АГС) и станкового противотанкового гранатомета (СПГ).

Кроме того, россияне с беспилотника сбросили два взрывчатых предмета типа ВОГ, в результате чего получил ранения местный житель.

Всего за сутки военные зафиксировали более 50 "прилетов".

По сообщениям военных, формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

Напомним, накануне россияне обстреляли четыре общины в Сумской области.

Кроме того, 24 марта российские оккупационные войска обстреляли Белополье Сумской области, тогда враг применял, в том числе и авиабомбы.

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