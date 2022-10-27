Россияне обстреляли еще один промышленный объект в Краматорске: есть разрушения

Российские войска в ночь на 27 октября обстреляли предприятие в Краматорске Донецкой области. В результате удара есть разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Гончаренко в Facebook.
"Беспокойная ночь в Краматорске - оккупанты обстреляли очередное промышленное предприятие города", - отметил городской голова.
По его словам, в результате обстрела жертв нет. Однако оккупанты нанесли разрушения промышленному объекту.
Напомним, за минувшие сутки в результате обстрелов оккупантов погибли трое жителей Бахмута Донецкой области, еще два человека получили ранения.
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