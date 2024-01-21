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Россияне обстреляли село в Купянском районе: есть погибший

Харьков, Воскресенье 21 января 2024 12:47
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Россияне обстреляли село в Купянском районе: есть погибший Фото: россияне обстреляли село в Купянском районе, есть погибший (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли Купянский район Харьковской области. Погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА.

"Накануне вечером российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по селу Песчаное Купянского района", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, от полученных ранений погиб местный житель 1950 года рождения.

Обстрелы Купянска

Купянск и район Харьковской области расположены на линии фронта, где ситуация на Лимано-Купянском направлении в последние недели стала достаточно напряженной. Несмотря на то, что Купянск был освобожден от оккупантов в сентябре 2022 года, город постоянно обстреливается.

Например, 18 января россияне атаковали многоэтажку в Купянске. Женщина погибла, двое мужчин были ранены. Также РФ ударила по Купянску 20 января. В результате обстрела был поврежден жилой дом. На крыше нашли снаряд, который не сдетонировал. Обошлось без пострадавших.

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харков Купянск
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