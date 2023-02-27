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Россияне обстреляли село возле Волчанска: повреждено восемь домов

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Харьков, Понедельник 27 февраля 2023 15:51
Россияне обстреляли село возле Волчанска: повреждено восемь домов Фото: россияне обстреляли село возле Волчанска (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 27 февраля, российские солдаты атаковали село Волчанские Хутора, что расположено в Волчанской общине Чугуевского района Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника в Telegram.

"Враг осуществил обстрелы села Волчанские Хутора", - рассказал он.

По его словам, в результате очередного террора мирного населения повреждения получили восемь жилых домов и два хозяйственных сооружения.

"Информация о пострадавших в настоящее время не поступала", - добавил Мельник.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг заявления россиян о якобы захвате населенных пунктов Харьковской области. В то же время он отметил, что оккупанты продолжают обстреливать пограничные общины.

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