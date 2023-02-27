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Росіяни обстріляли село біля Вовчанська: пошкоджено вісім будинків

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Харків, Понеділок 27 лютого 2023 15:51
Росіяни обстріляли село біля Вовчанська: пошкоджено вісім будинків Фото: росіяни обстріляли село біля Вовчанська (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 27 лютого, російські солдати атакували село Вовчанські Хутори, що розташоване у Вовчанській громаді Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника в Telegram.

"Ворог здійснив обстріли села Вовчанські Хутори", - розповів він.

За його словами, унаслідок чергового терору мирного населення пошкоджень зазнали вісім житлових будинків та дві господарчі споруди.

"Інформація про постраждалих на цей час не надходила", - додав Мельник.

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов спростував заяви росіян про нібито захоплення населених пунктів Харківської області. Водночас він зазначив, що окупанти продовжують обстрілювати прикордонні громади.

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