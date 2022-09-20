Россияне обстреляли частный сектор Покровска: ранена женщина
Во вторник, 20 сентября, российская армия обстреляла Покровск (Донецкая область), в результате чего была ранена женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Донецкой области.
По предварительной информации, россияне били из РСЗО "Смерч". Одна из ракет попала в частный дом, повредив стену и кровлю.
"Хозяйство дома получило ранения. Полицейские парамедики, первыми прибывшие в пострадавший район, оказали женщине помощь", - говорится в сообщении.
Стражи порядка отработали место удара и собрали доказательства военного преступления РФ.
Напомним, что российские оккупанты обстреляли Грушевку Харьковской области. В результате атаки два человека погибли, девять получили ранения.
Сегодня днем оккупанты снова обстреляли Славянск.
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