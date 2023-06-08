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Россияне обстреляли Никополь и район: есть пострадавший

Фото: россияне обстреляли Никополь (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. На этот раз под вражескую атаку попал Никопольский район.

Об этом рассказал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По данным главы облсовета сегодня, 8 июня, россияне совершили 5 обстрелов Никопольского района.

Фото: оккупанты обстреляли Никополь (https://t.me/mykola_lukashuk)

Из-за артиллерийских обстрелов по Никополю пострадал 30-летний мужчина. Он был госпитализирован с диагнозом минно-взрывная травма, акубаро-травма. В больнице он получил необходимую помощь от медиков и отправился на амбулаторное лечение.

Также в результате обстрела в городе повреждены:

  • универмаг,
  • админздание,
  • отель,
  • 4 пятиэтажных жилых дома,
  • 2 легковых автомобиля,
  • 1 линия электропередачи.

"Другие обстрелы произошли по Марганецкой общине. Спасатели проводят обследование территории", - сообщил Лукашук.

Обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Войска РФ практически ежедневно атакуют Днепропетровскую область. Чаще враждебным обстрелам подвергается Никопольский район и сам город

Для своих ударов по Никополю российские захватчики активно используют тяжелую артиллерию. Так, ранее в результате вражеских обстрелов города были повреждены частные дома, газопровод и линия электропередач.

Напомним, что в пригороде Днепра вечером 3 июня в результате российского ракетного удара пострадали 22 человека, а впоследствии спасатели достали из-под завалов тело двухлетней девочки.

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Война России против УкраиныНикополь