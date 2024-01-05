Россияне обстреляли Никополь: есть попадание в жилой дом

Российские военные сегодня, 5 января обстреляли Никополь Днепропетровской области. Во время вражеской атаки было зафиксировано попадание в жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций.
"Днепропетровская область. Вражеский беспилотник попал в жилой дом в Никополе. Сегодня армия рф в очередной раз атаковала город дронами-камикадзе", - сообщили в ГСЧС.
По данным спасателей, в результате падения одного из ударных БпЛА произошло разрушение и возгорание двухэтажного жилого дома на площади 80 кв.м.
По состоянию на сейчас пожар на месте "прилета" уже ликвидирован.
Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и бьют, в частности, из временно захваченного Энергодара Запорожской области.
Вчера также сообщалось, что россияне ударили по Никополю. В результате вражеской атаки пострадали два человека.
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