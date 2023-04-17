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Россияне обстреляли Никополь: есть разрушения домов, один человек получил ранения

Фото: Россияне обстреляли Никополь (t.me/NikopolOperativniy)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 17 апреля, россияне обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадал человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Никопольского городского головы Александра Саюка.

"К вечеру российские войска обстреляли Никополь. На данный момент известно, что 1 человек получил ранения, без погибших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждены 5 частных жилых домов, 4-х и 5-ти этажные здания, 2 хозяйственные сооружения, легковой автомобиль, коммуникационное оборудование мобильного оператора, здания общежития, спортивного клуба, частного предприятия, автостоянки.

"Пожар, произошедший в результате обстрела, спасатели ликвидировали. Специалисты работают над восстановлением поврежденных линий электропередач", - добавил мэр города.

Напомним, что российская армия в Пасху обстреляла церковь в Никополе. В результате атаки врага ранения получили два человека.

В воскресенье, 16 апреля, российские оккупационные войска дважды открывали огонь по Никопольскому району Днепропетровской области.

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