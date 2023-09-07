Россияне обстреляли Никополь из артиллерии, двое раненых

В результате российской атаки осколочные ранения получили двое местных жителей - 57-летний мужчина и 52-летняя женщина.

Кроме того, из-за обстрела повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобиль, гараж и линии электропередач.

К тому же прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: Россияне обстреляли Никополь из артиллерии (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

Ситуация в Днепропетровской области

Российские террористы почти ежедневно наносят удары по Днепропетровской области с другого берега реки Днепр.

Чаще всего под обстрелы попадает Никополь и район. В результате обстрелов тяжелой артиллерией ущерб и разрушения испытывают дома и инфраструктура региона.

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