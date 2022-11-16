Россияне обстреляли Купянск во время эксгумации, есть погибшая и раненая

В Купянске Харьковской области во время эксгумации труппа погибшей жительницы города россияне открыли огонь по населенному пункту. В результате обстрела есть погибшая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.

Фото: россияне обстреляли Купянск во время эксгумации, погибли и ранены (t.me/prokuratura_kharkiv)

"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - пишет пресс-служба.

Один из российских снарядов попал по территории местного дома, в результате чего погибли 76-летняя женщина.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно правоохранители провели эксгумацию тел трех человек на деоккупированной части Херсонской области.

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