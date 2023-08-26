Россияне обстреляли кафе в Купянском районе, два человека погибли

Российские оккупанты обстреляли кафе в селе Подолы Купянского района Харьковской области. К сожалению, два человека погибли.
Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"Оккупанты ударили по Купянскому району. По предварительной информации медиков, в селе Подолы в результате обстрела погибли 2 человека, еще 1 - ранен. Данные устанавливаются", - пишет Синегубов.
По словам председателя ОВА, российские оккупанты во время обстрела попали в кафе, где днем находились гражданские.
На месте событий работают правоохранители и экстренные службы.
Ситуация в Харьковской области
Российские оккупанты почти каждый день наносят удары по населенным пунктам региона. Чаще всего под огонь попадают расположенные вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.
Например, как рассказывал Синегубов, за прошедшие сутки, 26 августа, российские оккупанты обстреливали населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов:
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