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Россияне обстреляли кафе в Купянском районе, два человека погибли

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обстреляли кафе в селе Подолы Купянского района Харьковской области. К сожалению, два человека погибли.

Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Оккупанты ударили по Купянскому району. По предварительной информации медиков, в селе Подолы в результате обстрела погибли 2 человека, еще 1 - ранен. Данные устанавливаются", - пишет Синегубов. 

По словам председателя ОВА, российские оккупанты во время обстрела попали в кафе, где днем находились гражданские. 

На месте событий работают правоохранители и экстренные службы.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты почти каждый день наносят удары по населенным пунктам региона. Чаще всего под огонь попадают расположенные вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.

Например, как рассказывал Синегубов, за прошедшие сутки, 26 августа, российские оккупанты обстреливали населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов:

  • в городе Волчанск Чугуевского района повреждены частный дом и хозяйственные постройки. В селе Охримовка зафиксированы попадания по территории фермерского хозяйства, произошел пожар;
  • в селе Кучеровка Купянского района повреждена газовая труба высокого давления и частный дом;

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