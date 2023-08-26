Россияне обстреляли кафе в Купянском районе, два человека погибли

"Оккупанты ударили по Купянскому району. По предварительной информации медиков, в селе Подолы в результате обстрела погибли 2 человека, еще 1 - ранен. Данные устанавливаются", - пишет Синегубов.

По словам председателя ОВА, российские оккупанты во время обстрела попали в кафе, где днем находились гражданские.

На месте событий работают правоохранители и экстренные службы.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты почти каждый день наносят удары по населенным пунктам региона. Чаще всего под огонь попадают расположенные вблизи линии фронта и границы Российской Федерации.

Например, как рассказывал Синегубов, за прошедшие сутки, 26 августа, российские оккупанты обстреливали населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов: