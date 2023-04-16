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Россияне обстреляли храм в Никополе: два человека ранены

Фото: оккупанты обстреляли церковь в Никополе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия на Пасху обстреляла церковь в Никополе. В результате атаки врага ранения получили два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

Оккупанты атаковали храм в Никополе из тяжелой артиллерии. Ранения получили 57-летний мужчина и 38-летняя женщина, ее госпитализировали.

Также в результате обстрела города повреждены пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач. Повреждены четыре хозяйственные постройки, еще одна - уничтожена.

Напомним, в ночь на 16 апреля российские войска обстреляли Запорожье и область. В городе Камышеваха в результате атаки разрушена церковь.

В Запорожье две российские ракеты попали в зеленую зону. К счастью, никто не пострадал.

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