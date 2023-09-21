RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне четырьмя авиабомбами атаковали село под Херсоном: есть погибшая

Фото: Российские войска обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Россияне сбросили четыре авиабомбы на село Львово Херсонской области. Погибла 63-летняя женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Херсонской ОВА Александра Прокудина в соцсети Telegram.

"Армия РФ сбросила 4 управляемых авиабомба на Львово. В результате удара тяжелые травмы получила 63-летняя местная жительница. Приехавшие на помощь медики лишь констатировали смерть женщины" - сообщил глава.

 

Фото: последствия ударов (t.me/olexandrprokudin/1367)

Также российская армия выпустила две авиабомбы на село Тягинка. Под обстрелы попали Одрадокаменка и Николаевка. Обошлось без жертв.

"С начала этих суток из-за российских обстрелов пострадали 15 человек: у пяти человек россияне унесли жизни, еще десять - травмированы" - сообщил Прокудин.

Обстрелы Херсонской области

Ночью, 21 сентября, оккупанты массово обстреляли Херсон и Херсонскую область . К утру, когда обстрел россиянами произошел во второй раз, стало известно о гибели трех жителей и пяти пострадавших.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине