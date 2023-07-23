Россияне обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшая

Инцидент произошел вечером. Россияне били по Одрадокаменке. Попали по жилой застройке. В результате обстрела ранения получила 70-летняя женщина.

Пострадавшую доставили в больницу. У нее огнестрельные ранения грудной клетки, ноги. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Обстрелы Херсонской области

Российские оккупанты регулярно обстреливают правобережье Херсонской области. Для атак они, в частности, используют управляемые авиационные бомбы.

Так, 16 июля враг ударил по селу Разлив Херсонской области. В результате ранения получили 54-летняя женщина и мужчина 49 лет.

Также 17 июля оккупанты нанесли удары по Белозерской общине в Херсонской области. Из-за атаки пострадали два человека.

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