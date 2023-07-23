RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшая

Фото: Россияне обстреляли Херсонскую область (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты нанесли удар по Херсонской области. В результате обстрела получила ранения пожилая женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram.

Инцидент произошел вечером. Россияне били по Одрадокаменке. Попали по жилой застройке. В результате обстрела ранения получила 70-летняя женщина.

Пострадавшую доставили в больницу. У нее огнестрельные ранения грудной клетки, ноги. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Обстрелы Херсонской области

Российские оккупанты регулярно обстреливают правобережье Херсонской области. Для атак они, в частности, используют управляемые авиационные бомбы.

Так, 16 июля враг ударил по селу Разлив Херсонской области. В результате ранения получили 54-летняя женщина и мужчина 49 лет.

Также 17 июля оккупанты нанесли удары по Белозерской общине в Херсонской области. Из-за атаки пострадали два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна России против Украины