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Россияне обстреляли Херсонскую область: есть раненая

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Херсонская область, Пятница 24 марта 2023 18:51
Россияне обстреляли Херсонскую область: есть раненая Фото: россияне обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 24 марта, в результате российских обстрелов местная женщина получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВ Александра Прокудина.

"После обеда россияне покрыли огнем деревню Кизомис Белозерской общины - один из боеприпасов попал в частный дом", - сообщил глава ОВА.

В результате обстрела были повреждены крыша, окна и двери дома. Кроме того, получила ранение местная жительница.

"Пока она госпитализирована - медики оказывают пострадавшей необходимую помощь", - добавил Прокудин.

Напомним, сегодня россияне сбросили взрывчатку с дрона на админздание в Бериславе Херсонской области.

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