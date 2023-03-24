Россияне обстреляли Херсонскую область: есть раненая

Сегодня, 24 марта, в результате российских обстрелов местная женщина получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВ Александра Прокудина.

"После обеда россияне покрыли огнем деревню Кизомис Белозерской общины - один из боеприпасов попал в частный дом", - сообщил глава ОВА.

В результате обстрела были повреждены крыша, окна и двери дома. Кроме того, получила ранение местная жительница.

"Пока она госпитализирована - медики оказывают пострадавшей необходимую помощь", - добавил Прокудин.

Напомним, сегодня россияне сбросили взрывчатку с дрона на админздание в Бериславе Херсонской области.

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