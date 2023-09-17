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Россияне обстреляли Херсонский район, есть жертва, пострадал полицейский

Фото: Россияне обстреляли Херсонский район (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики обстреляли Херсонский район. В результате атаки погиб мужчина и получил ранения правоохранитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВ в Telegram.

Оккупанты обстреляли село Садовое. Травму спины в результате обстрела получил правоохранитель.  

В больнице ему оказали необходимую помощь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

При этом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что россияне также атаковали село Томина Балка Белозерского района.

Под вражеский огонь на своем дворе попал мужчина 1954 года рождения. 

"Полученные травмы оказались слишком тяжелыми. Медики, прибывшие на место, лишь констатировали смерть", - сообщил Прокудин в Telegram.

Ситуация в Херсонской области

После того, как Силы обороны Украины освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, включая Херсон. Для ударов захватчики используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за прошедшие сутки террористы совершили 77 обстрелов по территории региона. Враг выпустил 334 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, танков и авиации.

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