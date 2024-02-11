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Россияне обстреляли Херсон, пострадала пассажирка маршрутки

Фото: россияне обстреляли Херсон из оккупированного левобережья, пострадала женщина (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы обстреляли Херсон с временно оккупированного левобережья. В результате ударов ранения получила женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации (ОВА).

Во время обстрела, как пишет пресс-служба ОВА, ранения в Корабельном районе Херсона получила 61-летняя женщина. 

Травмированная была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести. 

"Медики оказали ей необходимую помощь. Дальнейшее лечение будет амбулаторным", - добавляет пресс-служба.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за прошедшие сутки, 10 февраля, россияне совершили 42 обстрела по территории региона. Всего было выпущено 201 снаряд с применением артиллерии, минометов, танков, РСЗО, БпЛА и авиации. По Херсону враг направил 32 снаряда.

Террористы нанесли удары 

  • в жилые кварталы населенных пунктов области;
  • админздание, гаражный кооператив и припортовую инфраструктуру в Херсоне.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения", - добавил Прокудин.

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