Россияне обстреляли Херсон, пострадала пассажирка маршрутки

Во время обстрела, как пишет пресс-служба ОВА, ранения в Корабельном районе Херсона получила 61-летняя женщина.

Травмированная была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести.

"Медики оказали ей необходимую помощь. Дальнейшее лечение будет амбулаторным", - добавляет пресс-служба.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за прошедшие сутки, 10 февраля, россияне совершили 42 обстрела по территории региона. Всего было выпущено 201 снаряд с применением артиллерии, минометов, танков, РСЗО, БпЛА и авиации. По Херсону враг направил 32 снаряда.

Террористы нанесли удары

в жилые кварталы населенных пунктов области;

админздание, гаражный кооператив и припортовую инфраструктуру в Херсоне.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения", - добавил Прокудин.