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Россияне обстреляли Харьков: попали в промышленный объект

Фото: оккупанты обстреляли Харьков (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Вечером, 13 ноября, россияне совершили ракетный обстрел Харькова. По предварительной информации, попали в промышленный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию городского головы Харькова Игоря Терехова.

"Ракетный обстрел Индустриального района Харькова. Предварительно - промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется", - написал он.

Напомним, 5 ноября пограничники задержали сторонника оккупантов в Харьковской области. У него обнаружили гранаты и самодельную взрывчатку.

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