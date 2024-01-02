ua en ru
Вт, 02 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли две общины в Донецкой области: два человека погибли, есть раненый

Донецкая область, Вторник 02 января 2024 16:29
UA EN RU
Россияне обстреляли две общины в Донецкой области: два человека погибли, есть раненый Архивное фото: Россияне обстреляли две общины в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 2 января, обстреляла две общины в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Россияне ударили по городу Часов Яр из артиллерии, в зоне поражения оказался частный сектор.

"55-летняя женщина и 38-летний мужчина получили ранения, несовместимые с жизнью", - пишет Филашкин.

Фото: Последствия ушибов (facebook.com)

Также 1 человек ранен в Красногоровке Марьинской громады - пострадавшего доставили в больницу.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Донецкой области. Причем враг обстреливает города и села, находящиеся как на линии фронта, так и в так называемом относительном тылу.

Недавно россияне нанесли ракетный удар по Покровску в Донецкой области. Пострадали частные дома, медучреждение и котельная.

Вчера россияне обстреляли населенные пункты Донецкой области из артиллерии. В результате вражеских атак погибли два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецкая область Марьинка Красногоровка Война в Украине
NEWS
Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине
Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году