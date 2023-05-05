Россияне обстреляли два завода в Краматорске и Славянске, есть разрушения, - ОВА

В пятницу, 5 мая, русские войска обстреляли Славянск и Краматорск в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали два завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Есть повреждения помещений, однако все ценное оборудование было своевременно эвакуировано в более безопасные регионы Украины", - добавил глава области.

Отмечается, что в Славянске 2 ракеты С-300 попали в здание завода "Зевс Керамика", в Краматорске - повреждено админздание "НКМЗ".

"Славянск и Краматорск под обстрелами - враг бьет по промышленным предприятиям", - говорится в сообщении.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Славянске, во время воздушной тревоги, раздались взрывы.

Позже стало известно, что Краматорский район Донецкой области потерпел ракетный удар.

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