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Россияне обстреляли детсад и больницу в селе под Херсоном: четверо раненых

Фото: россияне обстреляли детсад и больницу в селе под Херсоном 30 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В полночь на четверг, 30 ноября, российская армия атаковала село Дарьевка Херсонской области. Под обстрел попали детсад и больница, четыре человека ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Вражеским огнем повреждены с десяток жилых домов, детсад и больница. В собственных домах пострадали четверо местных жителей", - говорится в сообщении.

Скорой в больницу госпитализировали 59-летнего мужчину и 75-летнюю женщину.

"Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Еще двум женщинам, 75 и 66 лет, медицинскую помощь оказали на месте. От госпитализации они отказались", - добавили в ОВА.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска постоянно обстреливают Херсон и область. Ситуация с атаками правобережья захватчиками настолько серьезна, что находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского. Например, 19 ноября, в результате обстрела Херсона пострадали четверо взрослых и один ребенок. А 18 ноября, в Херсоне из-за обстрела ранения получил волонтер.

Кроме того, российские войска, кроме правобережья, начали обстрелы левобережья Херсонской области. Таким образом, по данным ОВА, они пытаются остановить украинские войска после закрепления на нескольких плацдармах на оккупированной территории региона.

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Херсонская область