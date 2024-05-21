Россияне обстреляли автомобиль полиции во время эвакуации в Харьковской области (фото)

Российские войска сегодня, 21 мая, нанесли удар по автомобилю с полицейским в Харьковской области. Он ехал на эвакуацию мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко .

По его словам, полицейский жив, получил акубаротравму. Также он добавил, что людей удалось эвакуировать.

Отмечается, что под удар сегодня попал сотрудник Волчанского отдела полиции. Он ехал забирать людей, которые ждали эвакуации.

Эвакуация из Харьковской области

Россияне ведут свое наступление на севере Харьковской области, поэтому украинская власть пытается оперативно вывезти из опасных районов гражданское население.

В правительстве сообщили, что лица, эвакуируемые из опасных районов Харьковской области, могут снова получать выплаты как переселенцы.

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