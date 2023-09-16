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Россияне обстреляли автомобиль в Харьковской области, есть жертвы

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные обстреляли гражданскую машину в Харьковской области. В результате атаки погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

Инцидент произошел на дороге вблизи села Стрелечья. Предварительно, оккупанты стреляли из ПТУР.

По состоянию на сейчас известно о двух погибших - мужчина и женщина. Также получил ранения 73-летний гражданский мужчина. 

Кроме того, сегодня около 11:00 российские захватчики обстреляли из артиллерии село Петропавловка Купянского района. В результате обстрела получил ранения гражданский мужчина, а также был поврежден автомобиль.

На месте работают прокуроры, следователи полиции и взрывотехники. 

Обстрелы Харьковской области

Российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Харьковскую область. Под удар врага попадают приграничные населенные пункты или те, которые находятся вблизи линии фронта.

Сегодня захватчики обстреляли Харьков ракетами С-300. В результате атаки пострадали пять человек.

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Война России против УкраиныХарьков