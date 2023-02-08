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Россияне обстреляли из авиации Черниговскую область: под завалами есть люди

Иллюстративное фото: россияне обстреляли из авиации Черниговскую область (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты ударили из авиации по Семеновской общине в Черниговской области. Пострадали не менее четырех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север" и главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Около 15:45 наблюдали 2 реактивных самолета, которые произвели пуск 2 ракет по территории Украины, в район н.п. Семеновка", - сообщили в ОК "Север".

В результате атаки один гражданский получил ранения, еще трое находятся под завалами здания.

Как сообщалось ранее, 4 февраля россияне обстреляли приграничье Черниговской области и сбросили две гранаты с беспилотника.

Кроме того, сегодня захватчики ударили по детскому центру реабилитации, погиб пожилой мужчина, которого обстрел застал на улице.

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Черниговская областьВойна России против Украины