Россияне обстреляли из авиации Черниговскую область: под завалами есть люди

"Около 15:45 наблюдали 2 реактивных самолета, которые произвели пуск 2 ракет по территории Украины, в район н.п. Семеновка", - сообщили в ОК "Север".

В результате атаки один гражданский получил ранения, еще трое находятся под завалами здания.

Как сообщалось ранее, 4 февраля россияне обстреляли приграничье Черниговской области и сбросили две гранаты с беспилотника.

Кроме того, сегодня захватчики ударили по детскому центру реабилитации, погиб пожилой мужчина, которого обстрел застал на улице.

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