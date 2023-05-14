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Россияне обстреляли из артиллерии Подолы Харьковской области, есть разрушения

Фото: россияне обстреляли из артиллерии Подолы Харьковской области, есть разрушения (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обстреляли село Подолы Харьковской области. Есть разрушения, из гражданских никто не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС Украины в Харьковской области.

"14 мая около 12:00 произошел очередной обстрел прифронтовой деревни Подолы Купянского района. Враг бил из артиллерии. Снаряды попали на территорию 2-х частных домовладений. В одном из них поврежден гараж, летняя кухня и кровля дома", - пишет пресс-служба.

В результате обстрела произошел пожар на площади 4 кв.м. Возгорание ликвидировали гражданские с помощью подручных средств.

Также повреждения получил еще один жилой дом в другом домовладении.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: россияне обстреляли из артиллерии Подолы Харьковской области, есть разрушения (t.me/DSNS_Kharkiv)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что враг сегодня также обстрелял Херсонскую область. В результате атаки погиб пожилой мужчина.

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