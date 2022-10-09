"Россияне носили белье ВСУ, а, убегая, снимали форму". Репортаж из освобожденного Лимана

Репортаж РБК-Украина из освобожденного от россиян Лимана в Донецкой области – о том, что оккупанты оставили в городе и очередных массовых захоронениях после армии РФ.

ВСУ неделю назад освободили Лиман. Это стратегически важный город для дальнейшего контрнаступления на восточном направлении. В начале октября украинские войска оцепили населенный пункт, взяв оккупантов в котел. Оттуда пытались вырваться сотни российских солдат. Тела некоторых из них до сих пор лежат, как в самом городе, так и в его окрестностях.

Местные, которые месяцами жили в подвалах без света, отопления, воды и информации, только начинают привыкать к тишине. Некоторые из них до сих пор не понимают, чьи войска в городе. Кто-то боится людей в форме, поэтому держится от солдат на расстоянии, есть и такие, которые в первый день освобождения достали свои затертые украинские флаги и повесили на самое видное место.

Въезжаем в город, который еще неделю назад кишел российскими солдатами. Отсюда они торопливо убегали из-за страха встретиться с украинскими военными, которые их ожидали уже со всех сторон.

Как рассказали местные, рашисты еще за несколько дней до наступления ВСУ начали взламывать замки гаражей и воровать гражданские автомобили, чтобы покинуть Лиман. Кто-то успел сбежать, кто-то – сдался в плен, другие – оставили здесь свои тела навечно.

Проезжая по улице, видим порой картины не для слабых нервами, как собаки едят остатки вчерашних "освободителей". Выглядит жутко, но чего здесь еще ждала российская армия, когда планировала захватить всю страну?

Сегодня в Лимане работают украинские военные, которые проводят зачистку территории от вражеских сил. До этого здесь шли бои, о которых РБК-Украина рассказал военный из 25-й бригады.

"Когда мы наступали, они сначала убегали в Малиевку, пока мы не взяли Волчий Яр. Потом еще дальше. Из Колодезей они убегали на КАМАЗах, поджигали свои реактивные системы залпового огня "Град" и валили дальше. Больше всего убегали через Ставки. Их танки в этот момент еще остались на прикрытии", – объяснил боец.

По его словам, в первые дни оккупации в город и соседние села зашли солдаты "армии "ЛНР", а позже – РФ, в частности, чеченцы, буряты. После них начали исчезать местные жители. Часть из них держали в комендатуре, подвал которой разделен на несколько комнат.

Место, где держали военнопленных, было без кроватей, подушек, одеял. Из "удобств" – только баклашка, чтобы ходить в туалет, рассказал нацгвардеец Виталий Маркив, подразделение которого принимало участие в зачистке освобожденного населенного пункта от врага.

Едем дальше, по дороге видим вчерашние российские блок-посты, где всегда тщательно проверяли местных жителей. Сегодня они не представляют опасности для населения, но напоминают о временах оккупации. Как и массовые захоронения, найденные у лиманского кладбища. Там, как и в Изюме и Буче, могилы без подписей просто пронумерованы.

Правоохранители обнаружили в Лимане 200 могил и братские захоронения, но точное количество будут устанавливать криминалисты полиции и судмедэксперты. Как рассказали местные, оккупанты сделали кладбище отдельно для своих солдат, а отдельно для украинских. Но, по их словам, украинских воинов хоронили в гробах. Проверять это будут специалисты.

Пока говорим, на фоне слышны звуки взрывов. Это саперы занимаются своим делом – обезвреживают мины, расположенные здесь по всей территории города. Оккупанты, когда покидали Лиман, оставили много следов своего "мира".

"Сейчас еще опасно заходить в город, ведь здесь продолжаются работы по детонации мин, а еще зачистки. Военные прочесывают территорию населенного пункта и его окрестностей, чтобы обезопасить его от российских солдат, которые здесь могли "заблудиться", – рассказали нацгвардейцы.

Они здесь работают с начала освобождения города. "Пейзажи" в виде разбитых домов, дорог, ликвидированных блок-постов оккупантов – для них уже привычная картина. На местных смотрят с осторожностью, здесь еще может быть много коллаборантов. Некоторые российские солдаты переодевались в гражданскую одежду, когда заходили ВСУ. Но их вычислили и сейчас они в плену.

"Было много их солдат в нашем снаряжении. Они носили наши бронежилеты, белье ВСУ. Нравилось им. Также они ели наши сухпайки. Качество нашего питания орки заценили", – рассказал нацгвардеец Виталий Маркив.

В то же время, свои сухпайки оккупанты раздавали населению в виде "гуманитарной помощи". Только – под паспортные данные, так они собирали информацию о жителях.

Хлеба люди не видели все месяцы оккупации, вместо него в магазинах было очень много энергетических напитков. Цена за одну бутылку достигала 70-80 гривен. Но, похоже, российским солдатам ничего не требовалось, кроме алкоголя. Вообще истории о том, что оккупанты пьянствовали, рассказывали почти во всех освобожденных населенных пунктах Харьковской области.

Россиянам было наплевать на местных, они стреляли в их дома и держали в страхе. В тот момент, когда украинские воины отдавали свои жизни для освобождения территорий от оккупантов. Сегодня их встречают в освободившемся городе со слезами на глазах.

Местная жительница Вера, когда увидела, что украинская армия зашла в город, сразу вывесила украинский флаг, который когда-то нашла на свалке. Она его постирала и спрятала, выжидая момента, когда сможет спокойно повесить на свой дом. И этот момент настал.

По дороге видели хату, на которой висели два флага: украинский и азербайджанский. Их повесила семья азербайджанцев, увидев украинских военных в городе.

Впрочем, несмотря на тяжелую работу украинских войск, не все местные так радушно встречали воинов ВСУ. Некоторые из них отказываются общаться, объясняя это тем, что когда вернутся россияне, у них могут быть проблемы. Часть – привыкла к российскому режиму и ждет их возвращения.

"Ко мне подошел дедушка с вопросом, что ему теперь делать, потому что ему зарплата приходила в рублях, а теперь пришли украинцы и он не знает, что ему делать с этими купюрами. Я ему ответил, что он может разжечь из них костер или дождаться, пока придет какой-то банк, который обменяет ему рубли на гривны… То есть были разные ситуации", – рассказал РБК-Украина нацгвардеец.

Все эти месяцы люди выживали в почти полностью разбитом городе. Еду готовили на кострах, так же грели воду, чтобы иметь возможность помыться. Все время оккупации – без света, воды и газа, а информацию получали только от оккупантов, которые им рассказывали пропаганду о "злых бандеровцах". Потому и сегодня остаются люди, которые боятся заговорить с украинскими солдатами.

Между тем школы, в которых еще зимой учились дети, разрушены. Магазины, где можно было купить продукты, разграблены. А на улицах в листьях и даже на заборах возле жилых домов – мины и растяжки. В подвалах домов были найдены тела людей, а в соседних населенных пунктах – расстрелянных прямо на улице с завязанными руками и ногами.

"Сейчас продолжается расследование жестоких местных убийств, также проводится эксгумация тел с места массовых захоронений и поиск коллаборантов. Поэтому населенный пункт закрыт. Но можем заверить, что мы все держим под контролем, город освобожден", – сказал изданию один из нацгвардейцев.

Армия РФ принесла населению Лимана много горя, поэтому сложно сказать, что город оживает. Покидая его, мы видели десятки разбитых построек, черные от пожаров стены квартир и местных, которые ездили между телами убитых оккупантов. Их скоро уберут, мины обезвредят, но люди еще долго будут приходить в себя от российского режима.