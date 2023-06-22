Россияне направили корабль с "Калибрами" в Азовское море: в сети показали видео

Российский корабль "Василий Быков", который может нести крылатые ракеты "Калибр", заметили в Керченском заливе.

Об этом сообщает РБК-Украин а со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

В сети пишут, что корабль россиян сейчас заходит в Азовское море. При этом на корме у него может находится зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тор".

Корабль "Василий Быков" может нести на борту до 8 крылатых ракет "Калибр" или Х-35.

Российские удары по Украине

Отметим, что с начала мая российские оккупанты значительно усилили удары по Украине. Для своих атак враг использует крылатые и баллистические ракеты, а также дроны-камикадзе "Шахед".

Последняя атака врага происходила сегодня, 22 июня, ночью. Тогда оккупанты применили четыре дрона "Шахед", три гиперзвуковых ракеты "Кинжал" и три крылатые ракеты Х-22. Украинским защитникам удалось сбить три вражеских БПЛА.

В Воздушных силах рассказали, что целью такого удара россиян стали объекты критической инфраструктуры Украины.