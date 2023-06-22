ua ru
Чт, 22 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне направили корабль с "Калибрами" в Азовское море: в сети показали видео

Новина українською →
Четверг 22 июня 2023 20:07
Россияне направили корабль с "Калибрами" в Азовское море: в сети показали видео Фото: россияне направили корабль с "Калибрами" в Азовское море (mil.ru)
Автор: Иван Носальский

Российский корабль "Василий Быков", который может нести крылатые ракеты "Калибр", заметили в Керченском заливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

В сети пишут, что корабль россиян сейчас заходит в Азовское море. При этом на корме у него может находится зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тор".

Корабль "Василий Быков" может нести на борту до 8 крылатых ракет "Калибр" или Х-35.

Российские удары по Украине

Отметим, что с начала мая российские оккупанты значительно усилили удары по Украине. Для своих атак враг использует крылатые и баллистические ракеты, а также дроны-камикадзе "Шахед".

Последняя атака врага происходила сегодня, 22 июня, ночью. Тогда оккупанты применили четыре дрона "Шахед", три гиперзвуковых ракеты "Кинжал" и три крылатые ракеты Х-22. Украинским защитникам удалось сбить три вражеских БПЛА.

В Воздушных силах рассказали, что целью такого удара россиян стали объекты критической инфраструктуры Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракети Азовское море Война России против Украины
NEWS
Удары по Чонгарским мостам в оккупированный Крым: что известно
Удары по Чонгарским мостам в оккупированный Крым: что известно
DAILY
"Война не спрашивает, сколько мне лет". История 20-летнего пулеметчика из-под Бахмута
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Война не спрашивает, сколько мне лет". История 20-летнего пулеметчика из-под Бахмута