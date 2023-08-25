Россияне пытаются найти новую тактику для ударов: впервые запустили "Калибры" из Азовского моря

Российские военные пытаются найти новую тактику для ударов по Украине, чтобы обходить наши системы ПВО. Этой ночью захватчики впервые запустили ракеты "Калибр" из Азовского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны Юга Наталию Гуменюк и спикера Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

Российские захватчики ночью 25 августа в очередной раз атаковали юг Украины, в частности, Одесскую область. Так, одной из целью врага было уничтожение портовой инфраструктуры нашего государства.

Гуменюк отметила, что ночью было две волны атаки россиян на южные области.

Сначала оккупанты использовали тактическую авиацию - выпустили две ракеты Х-35 из истребителей Су-35 в направлении одного из портов Одесской области. При этом ракеты уничтожили силы ПВО.

Через несколько часов после этого захватчики атаковали Одесскую область двумя "Калибрами" из ракетоносителя в Азовском море. Их тоже уничтожили наши военные.

Гуменюк отметила, что подобная атака свидетельствует о том, что россияне пытаются найти новую тактику и направления для того, чтобы ракеты обходили наши системы ПВО. Она добавила, что в результате аккуратной работы украинского ПВО пострадавших и повреждений нет.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат добавил, что оккупанты применили тактическую авиацию как по линии разграничения, так и по южным областям.

По его словам, две управляемые авиационные ракеты сначала направлялись в сторону Николаевской области, а затем повернули на Одесскую.

Он отметил, что под такой авиационной активностью был также скрыт пуск ракет "Калибр" с Азовского моря.

"Эти ракеты тоже направились в сторону южных областей. И, как ни странно, один "Шахед" в этот раз был выпущен из района Приморск-Ахтарск", - сказал он.

При этом он отметил, что не стоит акцентировать внимание на запуске "Калибров" из Азовского моря, поскольку для захватчиков неважно откуда запускать этот тип оружия.

Ночной обстрел Украины

Этой ночью россияне дважды атаковали Одесскую область ракетами. Все они были сбиты, а информации о повреждениях нет.

К тому же, силы ПВО уничтожили ракету и дрон в Днепропетровской области, однако обломки повредили частный дом и газопровод.

В целом наши бойцы уничтожили четыре ракеты в пределах Одесской области, а один "Шахед" - в Днепропетровской области.

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