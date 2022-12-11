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Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Донбассе и активно атакуют с РСЗО, - Генштаб

Фото: россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Донбассе и активно атакуют с РСЗО (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских защитников на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также активно обстреливают населенные пункты Украины из РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

В течение суток россияне нанесли пять авиационных ударов и совершили более 40 обстрелов с РСЗО. Также сохраняется угроза нанесения ударов с использованием ракет и ударных дронов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре Украины.

  • На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет, признаки формирования наступательных группировок не зафиксированы.
  • На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Стрелечье, Красное, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Амбарное, Дворичанское, Фиголовка, Двуречная и Купянск Харьковской области.
  • На Купянском и Лиманском направлениях захватчики нанесли огненное поражение неподалеку от населенных пунктов Макеевка, Площадка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Терны, Колодцы, Заречное, Диброва и Яковлевка в Харьковской области.
  • На Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне продолжают предпринимать попытки прорыва обороны украинских войск. Огню из танков и артиллерии подверглись районы 26 населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменское, Васюковка, Соледар, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Авдеевка, Опытное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Также оккупанты нанесли авиаудар вблизи Клищиевки.
  • На Новопавловском направлении оккупанты обороняются и обстреливают позиции украинских бойцов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Большая Новоселка, Золотая Нива, Павловка и Угледар Донецкой области.
  • В Запорожском направлении от вражеских обстрелов пострадали Времевка Донецкой области и Темировка, Ольговское, Гуляйполе, Дорожнянка, Орехово, Новоандреевка, Щербаки, Лобково и Плавные в Запорожской области.
  • В Херсонском направлении противник обстрелял, в частности, Гавриловку, Дудчаны, Качкаровку, Змиевку, Берислав, Ивановку, Зеленовку, Инженерное, Антоновку,Днепровское и Херсон.

Украинская авиация в течение 11 декабря нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 7 пунктов управления, 10 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов россиян.

Напомним, украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще 380 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 94 тысяч своих солдат убитыми.

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