Россияне пытаются обойти оборону Торецка через подземные пути, - ВСУ
Российские войска пытаются обойти оборону Торецка. Они используют подземные пути для проникновения в тыл украинских сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ОСУВ "Хортица" майора Виктора Трегубова в эфире телемарафона.
По словам майора, вчера появилась информация о попытках врага использовать подземные пути для захода в тыл украинских войск на отдельных улицах Торецка. Это новая тактика, которую применяет противник на этом направлении фронта.
Трегубов уточнил, что россияне не только атакуют с флангов, пытаясь обходить оборону, но и действуют снизу, используя подземные пути для проникновения в город.
"Это тоже приоритетное направление, россияне там пытаются использовать все возможности для обхода украинских войск", - отметил он.
На этом этапе бои в Торецке приобрели характер городских. Враг пытается зайти в город с разных сторон.
"Если под Покровском мы имеем ситуацию, когда Россия пытается прорваться вокруг города, то в Торецке - это чисто городские бои", - пояснил майор.
Напомним, что враг пытается обойти Торецк с флангов, но там активно действуют смежные бригады, которые тоже не дают ему продвинуться В целом в городе возросла интенсивность боевых действий.
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