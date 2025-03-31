ua en ru
Пн, 31 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россияне пытаются обойти оборону Торецка через подземные пути, - ВСУ

Понедельник 31 марта 2025 11:58
UA EN RU
Россияне пытаются обойти оборону Торецка через подземные пути, - ВСУ Фото: Войска РФ используют подземные пути (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска пытаются обойти оборону Торецка. Они используют подземные пути для проникновения в тыл украинских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ОСУВ "Хортица" майора Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

По словам майора, вчера появилась информация о попытках врага использовать подземные пути для захода в тыл украинских войск на отдельных улицах Торецка. Это новая тактика, которую применяет противник на этом направлении фронта.

Трегубов уточнил, что россияне не только атакуют с флангов, пытаясь обходить оборону, но и действуют снизу, используя подземные пути для проникновения в город.

"Это тоже приоритетное направление, россияне там пытаются использовать все возможности для обхода украинских войск", - отметил он.

На этом этапе бои в Торецке приобрели характер городских. Враг пытается зайти в город с разных сторон.

"Если под Покровском мы имеем ситуацию, когда Россия пытается прорваться вокруг города, то в Торецке - это чисто городские бои", - пояснил майор.

Напомним, что враг пытается обойти Торецк с флангов, но там активно действуют смежные бригады, которые тоже не дают ему продвинуться В целом в городе возросла интенсивность боевых действий.

Больше о ситуации на фронте и продвигаются ли россияне на юге Украины - узнайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Торецк Война в Украине
NEWS
"Дедлайн войны" для РФ и "большие проблемы" для Зеленского: Трамп сделал громкие заявления
"Дедлайн войны" для РФ и "большие проблемы" для Зеленского: Трамп сделал громкие заявления
DAILY
Сделка по недрам с США: что не так с идеей Трампа и чем рискует Украина
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сделка по недрам с США: что не так с идеей Трампа и чем рискует Украина