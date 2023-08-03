RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне пытались вернуть позиции к югу от Бахмута и возле Старомайорского, - Генштаб

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки российские войска пытались вернуть утраченные позиции возле Старомайорского и Урожайного, а также у Курдюмовки, Андреевки и Клещиевки на Бахмутском направлении. Однако их попытки были неудачными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павла Ковальчука в эфире телемарафона.

По его словам, Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в северной и центральных частях Марьинки. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение на направлении Урожайное - Благодатное и западнее Старомайорского. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике", - рассказал Ковальчук.

Россияне пытались восстановить утраченные положения на направлении Урожайное - Благодатное и западнее Старомайорского (deepstatemap.live)

В то же время российские оккупанты продолжают оказывать мощное сопротивление, осуществляют перемещение подразделений и войск, применяют резервы.

Также ВСУ сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.

"Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки. Тяжелые бои продолжаются", - добавил спикер Генштаба.

Россияне пытались восстановить утраченные положения западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки (deepstatemap.live)

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 2 августа, на фронтах произошло 44 боевых столкновения. ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В частности, ВСУ продвигаются под Бахмутом, а у Клещиевки идут позиционные бои.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна России против Украины