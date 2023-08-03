Россияне пытались вернуть позиции к югу от Бахмута и возле Старомайорского, - Генштаб

По его словам, Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в северной и центральных частях Марьинки. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение на направлении Урожайное - Благодатное и западнее Старомайорского. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике", - рассказал Ковальчук.

Россияне пытались восстановить утраченные положения на направлении Урожайное - Благодатное и западнее Старомайорского (deepstatemap.live)

В то же время российские оккупанты продолжают оказывать мощное сопротивление, осуществляют перемещение подразделений и войск, применяют резервы.

Также ВСУ сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.

"Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки. Тяжелые бои продолжаются", - добавил спикер Генштаба.

Россияне пытались восстановить утраченные положения западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки (deepstatemap.live)

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 2 августа, на фронтах произошло 44 боевых столкновения. ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В частности, ВСУ продвигаются под Бахмутом, а у Клещиевки идут позиционные бои.