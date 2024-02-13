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Могут ли россияне нанести массированный удар 24 февраля: что говорит Гуменюк

Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты могут нанести масштабный массированный удар по Украине, при этом не обязательно 24 февраля.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Исключать этого нельзя (массированного обстрела на 24 февраля, ред.). Аналитика также свидетельствует о том, что не обязательно это будет привязано уже к конкретной дате. Мы наблюдали за время полномасштабного вторжения, что понимая нашу аналитику, враг тоже делает свою, и пытается создать эффект определенной неожиданности", - заявила она. 

Она добавила, что захватчики продолжают держать в напряжении Силы обороны. 

"Надо понимать, что нас продолжают держать в напряжении из-за того, что у врага достаточно оружия, в том числе дальнобойного, но оно требует определенного времени на подготовку массированных атак, и не только массированная атака в конце концов может нанести существенный вред", - заявила Гуменюк. 

По ее словам, время от времени россияне осуществляют точечные ракетные атаки, проверяя способность сил противовоздушной обороны, их расположение, переориентацию.

Обстрел Украины в ночь на 13 февраля

Российские войска атаковали дронами Днепр и область, зафиксировано попадание в энергетический и инфраструктурный объекты. При этом только в Днепровском районе ПВО сбило 10 дронов-камикадзе.

Ночью на 13 февраля Россия атаковала территорию Украины 23 ударными дронами типа Shahed-136/131 из районов Приморско-Ахтарска РФ и мыса Чауда временно оккупированного Крыма. В общем ПВО сбила 16 вражеских дронов.

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