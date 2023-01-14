Россияне из минометов и артиллерии обстреляли Сумскую область: есть раненый
В субботу, 14 января, российские военные обстреляли приграничье Сумской области. В результате вражеской атаки есть раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"Приграничные районы области обстреляли с территории РФ. Оккупанты применили минометы и артиллерию", - говорится в сообщении.
Тимошенко отмечает, что из-за вражеской атаки осколочное ранение получил местный житель.
"Ему оказывается медицинская помощь. Повреждены 4 частных дома", - добавил заместитель руководителя Офиса президента.
Напомним, что российские оккупанты снова обстреляли приграничья в северной части Украины. Под атаку попали Сумская и Черниговская области.
Вчера, 13 января, россияне нанесли 55 ударов по приграничным районам Сумской области, оккупанты использовали различные виды вооружения: ракеты, мины, снаряды и взрывные устройства, сбрасываемые с беспилотников.
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